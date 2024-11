Retiran diariamente hasta 60 mangueras por “huachicoleo” de agua en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ernesto Guzmán García, supervisor del canal de Cointzio mediante del Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) afirmó que durante los recorridos matutinos que se realizan diariamente por el canal, se retiran hasta 60 mangueras que toman agua de forma clandestina.

En entrevista, el supervisor refirió que, por la necesidad de realizar tareas domésticas, las familias deciden colocar mangueras en el canal para adquirir agua y entre las colonias que se han identificado están: Cuitzillo, El Arquito, Socialistas, Tenencia Morelos, y Monte Rubio.

“Son muchas mangueras y más en esta zona, es porque la gente tiene la necesidad por las diferentes tareas domésticas, nosotros hicimos un recorrido previo y sí son de 50 a 60 mangueras las que encontramos diariamente” compartió.

Guzmán García, aseguró no es tarea fácil hacer los recorridos diariamente, pues en varias ocasiones ha recibido amenazas al grado de ser intimidado con arma de fuego.

“En una ocasión llegué y saqué la manguera y él ya sabía que iba a ir, porque me estaba esperando, ellos saben que yo paso diariamente y me dijo maldiciones y me sacó la pistola y me apuntó en la cabeza. Si yo no desempeño me van a correr y eso fue lo que le dije y me dejo ir, pero sí retiré la manguera” relató el supervisor del OOAPAS.

Finalmente, el supervisor del OOAPAS pidió las autoridades competentes tomar con seriedad el tema del huachicoleo de agua en Morelia, pues recordó que al tratarse de un canal federal la sanciones o multas pueden ser severas.

“Diario las ponen y sí son como 50 todos los días, a veces hasta me las esconden. No se por qué no se le toma la seriedad y yo les digo que voy a poner quejas a la tenencia o que el organismo va actuar legalmente con alguna demanda por daños en propiedad federal y ya asi un poco entienden” concluyó.

Cabe mencionar que el líquido que es tomado del canal por parte de diferentes colonos es “agua cruda” pues aún falta que llegue a la planta potabilizadora de Vista Bella para su debido tratamiento, por ello, no se recomienda su uso ya que podría albergar contaminantes.

