Retira diputada punto de acuerdo para llamar a comparecer al titular de la SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por la petición de la diputada presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso del estado, Margarita López Pérez, se retiró de los puntos de la orden del día el punto de acuerdo que tenía por objeto llamar a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, José Alfredo Ortega Reyes.

El punto en cuestión no fue leído al aprobarse los puntos a tratar en la sesión, lo cual se debió a que la legisladora así lo pidió, pues debido a un problema personal no pudo presentarse a la sesión ordinaria, por lo que no podría darle lectura.

Así lo informaron por separado los coordinadores de las fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), quienes manifestaron que fue la misma presidenta de la Comisión de Seguridad la que pidió retirar el punto de la orden del día.

Aunque comenzaron la sesión una hora tarde, los diputados de la LXXV Legislatura se tardaron otra hora en ponerse de acuerdo para finalmente bajar otros dos puntos del orden del día, uno para expedir la Ley de Juicio Político y otro para reformar el artículo 20 de la Ley Orgánica de División Territorial, ambas propuestas de la LXXIV Legislatura.

rmr