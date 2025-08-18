Resultados sólidos contra la delincuencia en Tierra Caliente: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta mañana en rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el secretario de Seguridad Pública (SSP), Juan Carlos Oseguera Cortés, presentó los avances del esquema operativo en la región Apatzingán, que fue implementado desde el mes de octubre del 2024.

Se destacó el sistema preventivo que se realiza desde las 33 Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI), instaladas en puntos estratégicos de los municipios que comprenden la zona de Tierra Caliente, donde los elementos de la Guardia Civil en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y Policías municipales, llevan a cabo las tareas para la disuasión del delito.

Como resultado de estos trabajos se han detenido a 372 personas, de cuales 174 han sido vinculadas a grupos delictivos, 28 tienen nacionalidad extranjera y 64 han sido abatidas. De igual forma, se han localizado y desactivado dos mil 601 artefactos explosivos en la región, así como asegurado 398 armas de fuego, dos mil 66 cargadores y 71 mil 341 municiones.