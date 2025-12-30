Resultados del Plan Michoacán: Gabinete de Seguridad reporta 278 detenidos y 18 campamentos criminales desmantelados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de Defensamx, la Guardia Nacional y autoridades locales realizaron acciones de seguridad y proximidad social en diversas regiones productivas del estado, enfocándose en patrullajes, reconocimientos a pie y visitas a empacadoras de aguacate y limón.

Las acciones, que se llevaron a cabo entre el 10 de noviembre y el 29 de diciembre de 2025, abarcaron municipios clave como Uruapan, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, Lázaro Cárdenas y Chinicuila.

Durante este periodo, las fuerzas de seguridad lograron la detención de 278 personas y el aseguramiento de 140 armas de fuego, 11 mil cartuchos, 598 cargadores, así como 238 vehículos y 190 artefactos explosivos improvisados. También fueron incautados 53 kg de material explosivo, 766 kg de metanfetamina, además de 28,800 litros y 15,300 kg de sustancias químicas utilizadas presumiblemente en la elaboración de drogas sintéticas.