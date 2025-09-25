Restos del michoacano Silverio Villegas llegan a Irimbo, Michoacán, para su sepultura

Irimbo, Michoacán (MiMorelia.com).- Los restos de Silverio Villegas González, connacional originario de Irimbo, fueron repatriados este jueves a su comunidad de origen, donde se le dará sepultura conforme a la voluntad de sus padres, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La dependencia detalló que el Consulado de México en Chicago (@ConsulMexCho) asistió a la familia Villegas en todo el proceso, desde la gestión de trámites en Illinois hasta la cobertura de los gastos de traslado a México.
“El Consulado continuará brindando toda la protección consular que requiera la familia Villegas”, destacó la SRE en un comunicado.
La Cancillería reiteró que la red consular mexicana permanece atenta para brindar asistencia a connacionales que enfrenten procesos de deportación o que requieran apoyo en la repatriación de restos, con el objetivo de garantizar un trato digno y humano a las familias.
Es de recordar que Silverio Villegas murió durante un operativo migratorio al norte de Chicago en el que participaron elementos de ICE. Su caso ha generado indignación entre colectivos de migrantes, quienes denuncian un uso excesivo de la fuerza en este tipo de redadas.
