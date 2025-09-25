Restos del michoacano Silverio Villegas llegan a Irimbo, Michoacán, para su sepultura

Irimbo, Michoacán (MiMorelia.com).- Los restos de Silverio Villegas González, connacional originario de Irimbo, fueron repatriados este jueves a su comunidad de origen, donde se le dará sepultura conforme a la voluntad de sus padres, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La dependencia detalló que el Consulado de México en Chicago (@ConsulMexCho) asistió a la familia Villegas en todo el proceso, desde la gestión de trámites en Illinois hasta la cobertura de los gastos de traslado a México.

“El Consulado continuará brindando toda la protección consular que requiera la familia Villegas”, destacó la SRE en un comunicado.