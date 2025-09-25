Restos de Silverio Villegas, migrante michoacano, serían repatriados este jueves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los restos de Silverio Villegas, migrante originario de Irimbo, Michoacán, que murió durante una redada realizada por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Chicago, serán repatriados este jueves, informó el medio Milenio.

De acuerdo con la información, el cuerpo de Villegas llegará por la tarde a la comunidad de Loma de Chupio, su lugar de origen, donde será recibido por familiares y amigos que lo despedirán tras más de una década de radicar en el vecino país del norte.

Personal de la Secretaría del Migrante de Michoacán confirmó a Milenio que la repatriación se concretará luego de 11 días de su fallecimiento, lo que permitirá a sus seres queridos darle sepultura en su tierra natal.

El funcionario consultado señaló que la dependencia estatal acompañó el proceso para agilizar el traslado y brindar apoyo a la familia de Silverio, en coordinación con autoridades consulares de México en Estados Unidos.

Silverio Villegas murió durante un operativo migratorio al norte de Chicago en el que participaron elementos de ICE. Su caso ha generado indignación entre colectivos de migrantes, quienes denuncian un uso excesivo de la fuerza en este tipo de redadas.

La repatriación de Silverio se suma a otros casos recientes de connacionales fallecidos en custodia o en intervenciones de autoridades migratorias de Estados Unidos, lo que mantiene la exigencia de organizaciones civiles para que se refuercen los mecanismos de protección a mexicanos en el extranjero.

rmr