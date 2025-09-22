Restablecido el libre tránsito en carreteras de Michoacán: Raúl Zepeda

El funcionario estatal explicó que los cierres carreteros y la quema de vehículos se derivaron de un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Civil e integrantes de un grupo delictivo en el municipio de Tzintzuntzan; hechos en los que al momento no se reportan personas heridas ni lesionadas.

Zepeda Villaseñor subrayó que actualmente se mantiene un operativo de seguridad reforzado en distintas regiones del estado, en el que participan la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado, con el propósito de restablecer el orden y prevenir nuevos incidentes.

“Estamos trabajando de manera coordinada para garantizar la seguridad de las y los michoacanos. El estado mantiene firme su presencia en todas las regiones”, concluyó.

BCT