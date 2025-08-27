Restablecen circulación en carretera Morelia–Tepalcatepec tras deslave

Ario de Rosales, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles, un deslave provocado por las lluvias recientes ocasionó el bloqueo de la carretera Morelia–Tepalcatepec, en el tramo Ario de Rosales – Cuatro Caminos, a la altura del kilómetro 144+300.

Rocas y tierra quedaron regadas sobre ambos carriles, lo que sorprendió a los automovilistas que circulaban por la zona y que de inmediato reportaron el hecho al número de emergencias.

Horas más tarde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Michoacán confirmó que el derrumbe fue retirado y la circulación quedó restablecida de manera normal.