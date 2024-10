Responsabilizan a CONAGUA por daños en 130 hectáreas tras desfogue en presa de Cointzio

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La delegación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en Michoacán debe hacerse responsable por las 130 hectáreas presuntamente afectadas tras el desfogue de la presa de Cointzio en el Ejido del Boruca de Tenencia Morelos, sentenció Guillermo Mora, representante legal del mismo.

Señaló que los más de 80 ejidatarios han reportado pérdidas de cerca de 50 mil pesos por cada hectárea, lo que suma más de 6 millones de pesos, afectando directamente la producción de maíz, frijol y calabacita, por lo que iniciarán un procedimiento legal, luego de que la dependencia se deslindara de lo sucedido.

"Conagua manifiesta que no sabe lo que pasó en Tenencia Morelos, se justifican con el jurídico y con el encargado del Distrito de Riego 020, han manifestado que ellos no sabían de los daños que habían ocasionado y que es por causas naturales, pero eso fue su responsabilidad, porque dejaron que subiera el máximo nivel de la presa, además que no hubo prevención y no hubo monitoreo", refutó.

El abogado dio a conocer que, a pesar del anuncio de un desfogue de 10 metros cúbicos por segundo, éste alcanzó los 30 metros cúbicos por segundo, por lo que criticó la falta de intervención por parte de los gobiernos federal y estatal, en perjuicio del sector agrícola en la zona.

Cabe destacar que este día, los ejidatarios y propietarios anunciaron una manifestación a las afueras de CONAGUA a las 11:00 horas, sin embargo, Guillermo Mora fue citado en las oficinas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), por lo que fue cancelada, sin embargo al tampoco obtener solución por parte de las autoridades, se anunció una movilización para el próximo 22 de octubre.

SHA