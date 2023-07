Responsabiliza Memo Valencia a Osorio Chong y Alfredo Castillo de muerte de Hipólito Mora

Asimismo, agregó que también se debe investigar a los elementos de la Guardia Nacional destacamentados en la zona e incluso no descartó la posibilidad de denunciar al expresidente Enrique Peña Nieto por haber sido omiso de lo que hicieron Osorio Chong y Castillo.

Valencia Reyes afirmó que recibe mensajes y amenazas, sobre todo, dijo, por haber asistido al funeral de Hipólito Mora. "No me van a callar, tal vez me voy a asustar, pero me voy a fajar los pantalones como don Hipólito", sentenció el líder tricolor, quien dijo que asumirá solo las consecuencias de sus palabras y actos.