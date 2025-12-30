Responsabilidad, orden y transparencia, fundamentales para consolidar una Fiscalía moderna: CTP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A trabajar en equipo con responsabilidad, orden y transparencia para consolidar una Fiscalía moderna, conectada y cercana a la ciudadanía, convocó el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, a las y los nuevos integrantes de la Triada Investigadora, durante la entrega de nombramientos a agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación y peritos, quienes se incorporan a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) mediante un inédito y riguroso proceso de selección.
Torres Piña reconoció el acompañamiento de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera en las evaluaciones que integran estos procesos, los cuales no solo permitieron la incorporación de personal de nuevo ingreso, sino también la designación, mediante convocatoria y examen de oposición, de titulares de direcciones de carpetas, litigación y direcciones de policía de investigación en fiscalías regionales y especializadas.
Destacó que las personas que hoy reciben nombramiento obtuvieron los puntajes más altos en las pruebas, contando con la participación de la Contraloría Interna de la Institución. Subrayó además que algunos espacios quedaron vacantes debido a participantes que no alcanzaron los estándares establecidos, lo que refleja el compromiso de la FGE con la calidad profesional y el mérito académico.
El Fiscal General reiteró el llamado a brindar atención con trato digno, humano y sensible a quienes acuden a solicitar los servicios de la institución. Señaló que esta integración responde a una de las principales solicitudes de las fiscalías especializadas y regionales: contar con mayor personal, acompañado de una mejora salarial, lo cual será posible gracias al incremento presupuestal del 16 por ciento aprobado por el Congreso del Estado, que contribuirá a reducir cargas laborales y fortalecer el desempeño institucional.
“Debemos estar siempre en la mejor disposición de trabajar, apoyar en equipo y mantener un firme compromiso de cercanía con la gente”, enfatizó, al tiempo que indicó que las y los nuevos servidores públicos deberán aprobar los cursos de formación inicial, mientras se incorporan gradualmente a las áreas que requieren su apoyo.
En su intervención, el Coordinador de la Policía de Investigación, Ijmelé Díaz Abrego, exhortó a las y los nuevos elementos a desempeñar sus funciones con convicción, responsabilidad humana, ética y moral, actuando siempre con respeto a los derechos humanos y contribuyendo a fortalecer la Institución.
Por su parte, la Vicefiscal de Delitos de Alto Impacto, María Cristina Guzmán Gutiérrez, y el Vicefiscal de Control Interno y Evaluación, Ismael Cervantes Rodríguez, coincidieron en llamar a las y los recién nombrados a aportar desde sus áreas al fortalecimiento institucional, actuar con orgullo, profesionalismo y compromiso para ofrecer mejores resultados a la sociedad michoacana.
Finalmente, el Coordinador de Servicios Periciales, Pedro Gutiérrez Gutiérrez, destacó la relevancia del personal pericial como pieza clave en la integración de investigaciones, al fortalecer las teorías del caso. Señaló que quienes hoy se integran trabajarán con laboratorios certificados y personal capacitado, combinando juventud y experiencia para consolidar actuaciones sólidas y científicamente respaldadas.
BCT