Responsabilidad, orden y transparencia, fundamentales para consolidar una Fiscalía moderna: CTP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A trabajar en equipo con responsabilidad, orden y transparencia para consolidar una Fiscalía moderna, conectada y cercana a la ciudadanía, convocó el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, a las y los nuevos integrantes de la Triada Investigadora, durante la entrega de nombramientos a agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación y peritos, quienes se incorporan a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) mediante un inédito y riguroso proceso de selección.

Torres Piña reconoció el acompañamiento de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera en las evaluaciones que integran estos procesos, los cuales no solo permitieron la incorporación de personal de nuevo ingreso, sino también la designación, mediante convocatoria y examen de oposición, de titulares de direcciones de carpetas, litigación y direcciones de policía de investigación en fiscalías regionales y especializadas.