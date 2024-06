Responde Andrea Villanueva a acusaciones de su diputada suplente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Andrea Villanueva Cano, respondió a las acusaciones de su suplente, la priista Yanitzi Palomo Calderón, en torno al incumplimiento de un acuerdo entre ambas para que la segunda ocupara la curul en la LXXV Legislatura durante seis meses.

Si bien, Villanueva Cano reconoció el acuerdo de los seis meses, refirió, la decisión de regresar al Congreso de Michoacán tras el periodo de elecciones fue porque Palomo Calderón dejó de brindar apoyos de gestión a ciudadanos, en torno a medicamentos y traslados.

"Ella está desde el 1 de abril cobrando como diputada, cobro dos meses, pero alega incumplir estos acuerdos para el tema de las gestiones y es cuando decido regresar a la legislatura, lo que más me pesa es la gente que ella dejó de apoyar y que eran apoyos para traslados, medicamentos, básicamente era temas de salud, no se estaba pidiendo gran cosa, solo que se apoyara a esas personas no hubo respuesta positiva y es cuando decido regresar", acusó.

Sobre el cargo de Yanitzi Palomo dijo, en la nómina de la panista se desempeña como asesora, puesto que dijo, tendrá a su disposición si así lo decide.

Andrea Villanueva adelantó, no dejará la titularidad de la diputación: