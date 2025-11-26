Respeto a los derechos humanos, biculturalidad y perspectiva de género, ejes rectores del PPD: Torres Piña

Coahuayana, Michoacán (MiMorelia.com).- El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, destacó que el Plan de Persecución de Delitos (PPD) se consolidará bajo tres pilares fundamentales: el respeto a los derechos humanos, la biculturalidad y la perspectiva de género. Lo anterior, al inaugurar el Foro Ciudadano “Transforma Tu Fiscalía” de la región Coalcomán.

Torres Piña señaló que uno de los principales objetivos de la institución es reconocer la diversidad cultural de Michoacán, garantizando que las personas de los pueblos originarios puedan acceder a la justicia en su lengua materna, sin barreras y con pleno respeto a sus derechos humanos.

“Las mejores políticas públicas surgen de escuchar a la ciudadanía; la cooperación interinstitucional y el trabajo coordinado nos permitirá obtener resultados positivos para fortalecer el acceso a la justicia en esta región”, puntualizó.