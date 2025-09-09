Respaldo a políticas y acciones que fomenten el dinamismo de la economía local: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El tradicional tianguis de la Feria, respaldado por el programa Lucha contra la Carestía, no solamente representa una alternativa real para que miles de familias ahorren semanalmente al adquirir frutas, legumbres y otros artículos de primera necesidad; también estimula el consumo local, fortalece los pequeños comercios y contribuye al dinamismo económico de Morelia y la región.
Con motivo de los 43 años de la implementación del programa Lucha contra la Carestía, por parte del Gobierno de Michoacán, el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, declaró lo anterior tras manifestar que la gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla apoya todas las acciones orientadas al desarrollo económico y la estabilidad de la sociedad michoacana.
En este caso, dijo que en el llamado tianguis de la Feria, donde se tejen innumerables historias desde hace más de cuatro décadas, resultan beneficiados campesinos, transportistas, comerciantes, empleados y consumidores, todos inmersos en un actividad económica local que evita que el dinero se fugue a otras entidades e incluso al extranjero.
Reconoció que a través del consumo semanal en los puestos del tianguis de la Feria, el dinamismo económico presenta resultados positivos con efectos multiplicadores a favor de Morelia y sus alrededores, esquema que hay que seguir replicando en toda la geografía michoacana, donde las actividades productivas, operaciones comerciales y fluidez de dinero deben fortalecerse para el engrandecimiento de Michoacán y el progreso, estabilidad y bienestar de la población.
mrh