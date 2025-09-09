Respaldo a políticas y acciones que fomenten el dinamismo de la economía local: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-El tradicional tianguis de la Feria, respaldado por el programa Lucha contra la Carestía, no solamente representa una alternativa real para que miles de familias ahorren semanalmente al adquirir frutas, legumbres y otros artículos de primera necesidad; también estimula el consumo local, fortalece los pequeños comercios y contribuye al dinamismo económico de Morelia y la región.

Con motivo de los 43 años de la implementación del programa Lucha contra la Carestía, por parte del Gobierno de Michoacán, el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, declaró lo anterior tras manifestar que la gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla apoya todas las acciones orientadas al desarrollo económico y la estabilidad de la sociedad michoacana.