Respalda Poder Judicial Plan Michoacán; más presupuesto a justicia: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Juezas, jueces, magistradas y magistrados del estado manifestaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, y coincidieron en el compromiso de impartir justicia sin tintes políticos.

En reunión con personas juzgadoras, el mandatario sostuvo que “no puede haber paz sin justicia”, por lo que anunció 340 millones de pesos más para fortalecer el presupuesto 2026 del Poder Judicial de Michoacán; además, informó que se trabajará en la creación de un protocolo de seguridad para que juezas, jueces, magistradas y magistrados realicen su labor de manera autónoma.