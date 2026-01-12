Resolución de la SCJN no altera entrega de plazas en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que instruye a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a dar prioridad a los egresados normalistas en la entrega de plazas, la titular de la Secretaría de Educación en Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, afirmó que no hay afectaciones en el estado.
Es decir, no existe un impacto negativo con este fallo, ya que las plazas que se otorgan actualmente en Michoacán son exclusivamente para egresados de las Escuelas Normales o de instituciones públicas, mientras que en otros estados participan personas con distintas profesiones.
La funcionaria apuntó que en Michoacán el procedimiento continúa con normalidad: se mantiene la prevalencia en los puntajes, se realiza una evaluación y se ordena un listado basado en esos resultados, para posteriormente otorgar las plazas necesarias que cubran la demanda en las escuelas.
Gabriela Molina descartó un cambio hacia plazas automáticas y aseguró que la asignación seguirá realizándose a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), que permite concursar por una plaza. Cabe mencionar que a su llegada a la presidencia, Claudia Sheinbaum indicó que habría un cambio en este sistema, pero hasta el momento continúa en evaluación.
RPO