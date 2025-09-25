Rescate del Lago de Pátzcuaro, fruto de voluntad y trabajo de las comunidades: Bedolla en Informe de Gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su cuarto informe de gobierno, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, celebró el rescate del Lago de Pátzcuaro como un logro colectivo de las comunidades, con la reforestación de 3.5 millones de árboles y la rehabilitación de 40 manantiales.
“Cada programa, cada decreto, cada árbol plantado, construye una nueva cultura política. Este es un proyecto que suma dignidad humana y territorio, porque abandonar el medio ambiente es una decisión política que puede costarnos el futuro, puede costarnos la vida como especie”, afirmó Bedolla, destacando la voluntad de las comunidades en la cuenca del lago.
El rescate del Lago de Pátzcuaro, vital para las comunidades purépechas, se logró con la participación activa de sus habitantes, con la reforestación de millones de árboles y rehabilitación de decenas de manantiales, todo "gracias al fruto de la voluntad, la determinación y el trabajo incansable de las comunidades”, expresó el gobernador.
Bedolla también resaltó la reducción de la pobreza, con más de 500 mil michoacanos fuera del abandono gracias a programas sociales heredados de Andrés Manuel López Obrador y ampliados por Claudia Sheinbaum, presidenta desde 2024.
rmr