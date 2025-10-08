Michoacán

Rescatan a turista extraviada en zona de balnearios de Huandacareo

María N., de 60 años, fue localizada con hipotermia en una zona pantanosa tras perderse mientras buscaba a su nieto en los balnearios de Huandacareo
Huandacareo, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer de 60 años, identificada como María “N.”, fue rescatada por elementos de la Policía Municipal y Protección Civil tras extraviarse en la zona de balnearios de Huandacareo, la noche del martes.

Según información oficial, la turista visitaba el municipio acompañada de su familia cuando perdió el rumbo al intentar buscar a su nieto de 16 años, quien se había adelantado tras salir del balneario.

Operativo inmediato de rescate

El reporte fue atendido con rapidez por la Dirección de Seguridad Ciudadana, que desplegó un operativo de búsqueda recorriendo caminos, orillas y zonas rurales durante varias horas.

Cerca de la medianoche, María fue localizada en una zona pantanosa a orillas del lago, presentando signos de hipotermia. De inmediato, personal de Protección Civil Municipal le brindó atención médica en el sitio y fue estabilizada.

Alerta por extorsión en redes

Autoridades aprovecharon el caso para advertir a la ciudadanía sobre intentos de extorsión mediante redes sociales. “No compartan datos personales en línea. Ya se detectaron llamadas falsas dirigidas a la familia afectada”, alertaron.

