Rescatan a turista extraviada en zona de balnearios de Huandacareo

Huandacareo, Michoacán (MiMorelia.com).- Una mujer de 60 años, identificada como María “N.”, fue rescatada por elementos de la Policía Municipal y Protección Civil tras extraviarse en la zona de balnearios de Huandacareo, la noche del martes.

Según información oficial, la turista visitaba el municipio acompañada de su familia cuando perdió el rumbo al intentar buscar a su nieto de 16 años, quien se había adelantado tras salir del balneario.

Operativo inmediato de rescate

El reporte fue atendido con rapidez por la Dirección de Seguridad Ciudadana, que desplegó un operativo de búsqueda recorriendo caminos, orillas y zonas rurales durante varias horas.