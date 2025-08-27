Rescatan a tres perros víctimas de maltrato en Fraccionamiento Arko San Pedro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante un cateo realizado en el municipio de Morelia, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) aseguró a tres ejemplares caninos que se encontraban en condiciones de maltrato animal.

Lo anterior derivó de una denuncia ciudadana que advertía el posible maltrato de varios perros, en un domicilio ubicado en la Avenida Valle de Las Piedras, del Fraccionamiento Arko San Pedro, motivo por el que personal de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Contra el Ambiente y la Fauna, a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal, realizó actos de investigación que permitieron establecer un posible hecho constitutivo de delito, por lo que solicitó ante el Juez de Control la respectiva orden de cateo.