Rescatan a abuelito en situación de abandono en Paracho; presentaba anemia grave

Paracho, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades municipales de Paracho, en coordinación con el DIF, la Dirección de Salud y Protección Civil, atendieron un llamado ciudadano para auxiliar al señor Galdino Dolores Nicolás, conocido como “Tenguecho”, quien se encontraba en condiciones de abandono y con un severo cuadro de deshidratación.
De manera inmediata, el adulto mayor fue trasladado al Hospital del IMSS de la localidad, donde tras una valoración médica se le practicó una transfusión sanguínea debido a un cuadro de anemia grave.
Gracias a la intervención de vecinos y la coordinación de distintas áreas municipales, el hombre pudo recibir atención oportuna.
Actualmente, se informó que el señor Galdino se encuentra en mejores condiciones de salud y fue canalizado a una casa de resguardo para personas de la tercera edad, donde recibe los cuidados necesarios.
SHA