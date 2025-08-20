Rescatan a perrito víctima de maltrato en Pátzcuaro; buscan hogar para adoptarlo

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras un reporte de maltrato animal, rescatistas en coordinación con la Dirección de Salud y Seguridad Pública de Pátzcuaro acudieron a un domicilio donde lograron rescatar a una perrita que se encontraba en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con una publicación oficial del Gobierno Municipal de Pátzcuaro, el animal ya se encuentra bajo resguardo de la persona que realizó el reporte, en espera de ser adoptado por una familia responsable.

Las autoridades informaron que quienes estén interesados en brindarle un hogar cálido y seguro pueden acercarse a la Dirección de Salud, ubicada en la Unidad Deportiva, para recibir mayores informes sobre el proceso de adopción.