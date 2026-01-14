Rescatan a ocho personas extraviadas en el Cerro del Cacique, en Zitácuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de una intensa jornada de búsqueda, elementos del Cuerpo de Bomberos de Zitácuaro localizaron con vida a ocho personas que se habían extraviado en el Cerro del Cacique, una zona montañosa ubicada en dicho municipio del oriente michoacano.

El operativo se desplegó la tarde del martes, tras recibir el reporte de que un grupo de excursionistas no había regresado a su punto de partida. El Cerro del Cacique se encuentra a aproximadamente 3,200 metros sobre el nivel del mar, lo que complica la visibilidad y las condiciones climáticas, especialmente durante la noche, cuando las temperaturas descienden drásticamente.

Las labores de búsqueda estuvieron a cargo de dos brigadas de bomberos locales, quienes contaron con el apoyo de un dispositivo emisor de señal que uno de los extraviados llevaba consigo. Aunque este recurso facilitó la localización, existía el riesgo de que el equipo se quedara sin batería.

Presentaban síntomas leves de hipotermia

La madrugada de este miércoles los rescatistas lograron dar con el paradero del grupo, cuyos integrantes presentaban síntomas leves de hipotermia y deshidratación. Debido a las condiciones del terreno y la baja visibilidad, se decidió postergar el descenso hasta las primeras horas de luz, priorizando la seguridad de todos los involucrados.

Una vez estabilizados, las personas fueron valoradas por el personal de rescate, y se espera que al llegar a una zona segura se determine si alguno requiere atención médica especializada.

Las autoridades reiteraron el llamado a quienes visitan zonas montañosas a tomar precauciones, como informar a familiares sobre sus rutas, portar dispositivos de ubicación y evitar salir solos.

