Rescatan a delfín varado en Playa Tortuga, Lázaro Cárdenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una acción conjunta, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca), Protección Civil Municipal, Seguridad Pública, pescadores locales y voluntarios de Lázaro Cárdenas llevaron a cabo el rescate y liberación de un delfín que quedó varado en Playa Tortuga, frente al campamento tortuguero Camino al Mar.

El ejemplar, identificado como un delfín de la especie Stenella coeruleoalba (delfín listado), fue localizado en la orilla de la playa en aparente estado de desorientación. Tras su valoración por personal especializado, se confirmó que se encontraba con vida y en condiciones estables, por lo que se activó el Protocolo de Atención a Varamiento de Mamíferos Marinos para su manejo y liberación segura.