Rescata FGE a canino en situación de maltrato animal, en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Delito de Maltrato Animal de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y Fauna, en coordinación con el Ayuntamiento de Pátzcuaro, realizó el resguardo y aseguramiento de un ejemplar canino que se encontraba en condiciones de maltrato.

En atención a la información recibida, personal de la Unidad se trasladó a la colonia San Lázaro, donde corroboró que el canino permanecía bajo la exposición directa al sol y otras inclemencias del tiempo, sin acceso a agua ni alimento.