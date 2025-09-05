Resalta presidenta del TAAM ventajas del primer centro de solución de controversias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán marcó un hito al convertirse en el primer estado del país en instalar un Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa (TAAM).

Lizett Puebla Solórzano, presidenta del tribunal, destacó que esta herramienta permitirá resolver conflictos de manera ágil, evitando largos procesos judiciales.

“Al conciliar en cualquier etapa del proceso, el ciudadano puede ahorrar entre cuatro y cinco meses de juicio, que es el tiempo aproximado que tarda un proceso administrativo si se cumplen todas sus etapas, dependiendo del momento en que se lleve a cabo la mediación o conciliación”.

El centro, pionero a nivel nacional, responde a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, aprobada el 26 de enero de 2024 y permite intervenir desde la presentación de la demanda hasta la ejecución de la sentencia, e incluso en apelaciones o amparos, reduciendo significativamente los tiempos de los juicios administrativos.

“Estamos muy contentos porque Michoacán está iniciando a nivel nacional. Somos el primer centro de todo el país en materia de justicia administrativa que da inicio a estos mecanismos”.

Un juicio administrativo incluye hasta siete etapas: presentación y contestación de la demanda, audiencias de pruebas, alegatos, sentencia, ejecución, y posibles apelaciones o amparos. La mediación o conciliación en cualquier fase agiliza resoluciones, beneficiando a ciudadanos en casos de anticorrupción o responsabilidades administrativas.

RYE