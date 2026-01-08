Requiere DIF Michoacán más personal para cuidar a niños y adolescentes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras las fugas de niñas que se registraron durante 2025 en los albergues del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en Michoacán, la directora Ana Sofía Bautista Aguíñiga indicó que implementarán medidas de seguridad, aunque también admitió que requieren de más personal.

De acuerdo con la funcionaria, una cuidadora del DIF está al pendiente de 20 niños, niñas y adolescentes, lo que calificó como imposible, por lo que apuntó que reforzarán el recurso humano que tienen todos los Centros de Asistencia Social, pero también la atención de los menores.

Actualmente, el DIF en la entidad brinda acogimiento a 405 menores, de los cuales 12 ingresaron en diciembre del año pasado por omisión de cuidados y abandono. Además, esta instancia cuenta con 400 personas que laboran en nueve Centros de Asistencia Social, es decir, en promedio 40 personas por lugar que realizan distintas funciones y en distintos turnos, como matutino, vespertino, jornada acumulada y nocturno.

"Se requiere más personal, porque también, imagínate una cuidadora cuidando a 20 niños, es imposible, ¿no? Entonces, reforzar también en el recurso humano que tienen todos los centros de asistencia social y en la atención, obviamente, ya sea psicológica, psiquiátrica, que requiera cada uno de ellos", dijo.

Y es que, durante el 2025, se registraron varias fugas de niñas de un albergue que tiene a cargo el DIF; el caso más reciente fue el del 1 de diciembre, cuando tres menores salieron de uno de los centros ubicados en la colonia Ventura Puente: Maritza S. G., de 17 años; Brisa D. G., de 14 años; y Jimena G. A., de 15 años, aunque posteriormente fueron halladas.

Fue a través de un comunicado oficial que el DIF Michoacán informó sobre las menores: fueron halladas “sanas y salvas” y ya están bajo resguardo del organismo estatal, sin precisar el lugar exacto donde fueron ubicadas ni mayores detalles sobre las circunstancias de su ausencia.

Sobre las solicitudes de adopción, la titular del DIF comentó que tienen alrededor de 60, pero no todas avanzan porque pasan por muchos filtros y valoraciones, aunque hay un estimado de 30 menores susceptibles a ser adoptados.

