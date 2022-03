Requiere AMANC 600 unidades de sangre para 130 niños con cáncer

Dijo que no sabían qué hacer y que veía a su madre triste por los altos costos del tratamiento que necesitaba, pero fue cuando se acercaron a AMANC, que les ha servido de mucho.

"Mis cirugías no eran baratas, mi mamá me decía que Dios no nos abandona y así fue, encontramos a un especialistas que nos cobró mucho menos, todo cambio cuando supe que tenía cáncer, salí del escuela y mis hábitos de alimentación, no teníamos recursos para venir a las terapias y fue cuando conocí a AMANC", finalizó.

RYE