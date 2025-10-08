Repuntan denuncias por corrupción en Michoacán durante 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las denuncias por presuntos actos de corrupción en Michoacán registraron un incremento durante este 2025. De acuerdo con datos del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), de enero a octubre se presentaron un total de 122 denuncias ante las distintas instancias que conforman el sistema.

El informe del Comité Coordinador del SEA señala que los principales motivos de denuncia corresponden a abuso y omisión de funciones, así como incompetencia en el ejercicio del cargo por parte de servidores públicos, tanto municipales como estatales.

En el desglose, se reportan 44 denuncias por abuso de funciones, 1 por coalición de servidores públicos, 1 por desaparición forzada, 12 por abuso de funciones y abuso de atribuciones, 22 por omisión de funciones y 6 por cohecho. Además, se registraron 21 denuncias por incompetencia, 5 por peculado, 7 por contratación indebida, 1 por tráfico de influencias y 1 por enriquecimiento oculto.

Todos los casos fueron turnados a las instituciones correspondientes dentro del ecosistema del Sistema Estatal Anticorrupción, entre ellas la Contraloría del Estado, la Auditoría Superior de Michoacán y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

El Comité Coordinador reconoció que el uso de los mecanismos digitales de denuncia, como la plataforma SIDESEA o el correo electrónico institucional, ha incrementado de manera constante la recepción de reportes ciudadanos.