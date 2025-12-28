Repunta población de Mariposa Monarca en Michoacán

Morelia Michoacán (MiMorelia.com) El Santuario El Rosario, ubicado en el municipio de Ocampo, Michoacán, registra una cifra récord en la ocupación de mariposa monarca, con más de tres hectáreas cubiertas únicamente en este punto, de acuerdo con observaciones realizadas durante la actual temporada de hibernación.

Juan Gómez Gonzales, ejidatario y promotor del sitio turístico, celebró el incremento en la llegada del lepidóptero y destacó la importancia ambiental del fenómeno. En entrevista para MIMORELIA.COM, estimó que en El Rosario habitan más de 150 millones de mariposas que pasarán el invierno en los bosques de la región oriente del estado.

“La invitación para todos sigue abierta, el fenómeno es indescriptible y necesitamos que la población se sume al apoyo para la conservación”, manifestó.

La llegada de la mariposa monarca fue confirmada desde los primeros días de noviembre en los bosques de Michoacán y del Estado de México. Durante casi un mes, el arribo del insecto se mantuvo de forma constante.

Aunque la cifra oficial de superficie ocupada será dada a conocer a finales de febrero por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, existe una expectativa positiva entre ejidatarios y autoridades ambientales ante el escenario documentado.

Los datos históricos de ocupación durante la temporada de hibernación han reflejado una crisis importante que incluso; en 2023 encendió las alertas internacionales y se declaró al insecto como especie en peligro.

En 2023–2024 se reportaron 0.9 hectáreas, mientras que en 2022–2023 la superficie alcanzó 2.21 hectáreas a nivel nacional. En ciclos anteriores, como 2020–2021, se contabilizaron 2.10 hectáreas, y en 2019–2020 la cifra fue de 2.83 hectáreas.

El máximo reciente se registró en la temporada 2018–2019 con 6.05 hectáreas, en contraste con el mínimo histórico de 0.67 hectáreas durante 2013–2014. Otros periodos relevantes incluyen 2017–2018 con 2.48 hectáreas y 2010–2011 con 4.02 hectáreas.

