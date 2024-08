Repudia Carolina Rangel liberación del presunto autor intelectual de ataque con ácido a Malena Ríos

Es un retroceso a la justicia de las mujeres; cada que hay un caso donde un violentador no es enjuiciado con perspectiva de género y no es detenido o no tiene una sentencia ejemplar, es un retroceso de las instituciones hacia la lucha feminista. En lugar de tener más aliadas y aliados en los diferentes niveles de poder pareciera que tenemos que seguir luchando no solamente contra los violentadores, sino contra quienes deberían estar procurando la plena vida de las mujeres"

Carolina Rangel Gracida