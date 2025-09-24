Reprueba 81% de los uruapenses parar obra del teleférico, revela encuesta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 80.95 por ciento de la población de Uruapan no está de acuerdo con el alcalde Carlos Manzo sobre detener la construcción del teleférico como medida de presión para exigir más seguridad a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con la casa encuestadora K’eri, el 89.62 por ciento de las personas consultadas considera que la determinación de frenar las obras no beneficia al pueblo de Uruapan y que, por el contrario, lo condena al atraso.
La construcción del teleférico de Uruapan tiene una inversión estatal de 3 mil 200 millones de pesos, genera alrededor de 500 empleos directos y se estima que su suspensión ilegal podría ocasionar pérdidas por mil millones de pesos, lo que afectaría la economía de miles de familias del municipio.
K’eri, experta en estudios de opinión, encuestó del 19 al 21 de septiembre de este año a mil 250 uruapenses para conocer su sentir sobre el trabajo realizado por el alcalde Carlos Manzo, a través de un estudio cuantitativo mediante una selección aleatoria entre usuarios de la web en la ciudad de Uruapan, con un margen de error de +/- 3.5 % y un intervalo de confianza del 95 %.
rmr