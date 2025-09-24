Reprueba 81% de los uruapenses parar obra del teleférico, revela encuesta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 80.95 por ciento de la población de Uruapan no está de acuerdo con el alcalde Carlos Manzo sobre detener la construcción del teleférico como medida de presión para exigir más seguridad a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con la casa encuestadora K’eri, el 89.62 por ciento de las personas consultadas considera que la determinación de frenar las obras no beneficia al pueblo de Uruapan y que, por el contrario, lo condena al atraso.