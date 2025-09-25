Reprograman detonaciones controladas en la Siglo XXI tras desbordamiento de río

Morelia, Michoacán (MiMoreia.com).- Las detonaciones controladas programadas para este jueves 25 de septiembre en la autopista Siglo XXI, a la altura de la comunidad de La Cortina, fueron reprogramadas debido a una fuerte tormenta que provocó el desbordamiento del Río Cajones y la consecuente inundación de la zona.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de su centro en Michoacán, informó que las maniobras se posponen para el próximo martes 30 de septiembre, en el tramo que va de Uruapan a Nueva Italia, específicamente entre los kilómetros 125 y 126.
El fenómeno meteorológico fue catalogado como “atípico y crítico”, por lo que se determinó suspender cualquier actividad con explosivos por razones de seguridad.
Las detonaciones forman parte del proyecto de ampliación a cuatro carriles de la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas, y se realizan bajo estrictas medidas de control.
Las autoridades reiteraron que se continuará informando sobre los ajustes en el calendario de obras, e hicieron un llamado a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales.
rmr