Reprograman detonaciones controladas en la Siglo XXI tras desbordamiento de río

Morelia, Michoacán (MiMoreia.com).- Las detonaciones controladas programadas para este jueves 25 de septiembre en la autopista Siglo XXI, a la altura de la comunidad de La Cortina, fueron reprogramadas debido a una fuerte tormenta que provocó el desbordamiento del Río Cajones y la consecuente inundación de la zona.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de su centro en Michoacán, informó que las maniobras se posponen para el próximo martes 30 de septiembre, en el tramo que va de Uruapan a Nueva Italia, específicamente entre los kilómetros 125 y 126.

El fenómeno meteorológico fue catalogado como “atípico y crítico”, por lo que se determinó suspender cualquier actividad con explosivos por razones de seguridad.