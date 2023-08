Representa PRI Michoacán a 37 defraudados con la promesa de Visas de trabajo en Estados Unidos

“Lo primero que hice fue decirle a mi familia, a mis cuñados, amigos, se fue regando la voz, se juntaron ya entonces con los niños, porque hay otra persona que también lleva a su esposa y sus hijos, se juntaron 37 personas, unos de Guanajuato, de Ciudad Hidalgo, uno que ya se fue hasta Tijuana. Todos de inicio dieron 670 dólares. A mi familia, a mí me pidió 670 dólares pagados a 19 pesos cada dólar, ya después me ofreció lo de mis hijos, de mi esposa y me cobró lo mismo y al final de cuentas pagué 2 mil 100 dólares aproximadamente”

dijo el hombre que por seguridad se reservó su identidad