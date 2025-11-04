Reportan llegada de Grecia Quiroz, viuda de Manzo, a Palacio Nacional; se reúne con Sheinbaum

La visita ocurre a pocos días del asesinato de Manzo Rodríguez, ocurrido durante un acto público el pasado sábado. El Congreso del Estado de Michoacán ha iniciado el procedimiento para elegir a su posible sucesora.

En ese contexto, el diputado independiente Carlos Alejandro Bautista Tafolla presentó ante la Mesa Directiva del Congreso la propuesta para que Grecia Quiroz asuma la presidencia municipal de manera sustituta. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis y eventual votación en el Pleno.

Por su parte, la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta del Congreso, señaló que el proceso se llevará a cabo con estricto apego a la legalidad y garantizando el interés del pueblo michoacano.