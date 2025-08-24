Reportan largas filas por toma de caseta en Panindícuaro, Michoacán

Panindícuaro, Michoacán (MiMorelia.com).– La toma de la caseta de cobro en Panindícuaro por parte de aproximadamente 100 integrantes del Frente Nacional por la Lucha por el Socialismo (FNLS) continúa generando afectaciones en la Autopista de Occidente, a la altura del tramo México–Guadalajara.
De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, entre ellas la página Revolución Social, la presencia de los manifestantes ha provocado largas filas de automovilistas que esperan cruzar la plaza de cobro.
Como se informó previamente, el grupo arribó al mediodía procedente de la carretera libre hacia Guadalajara, integrado por personas adultas y jóvenes con el rostro cubierto, portando palos y banderas verdes con las siglas FNLS. Una vez en el lugar, abatieron las plumas para exigir cooperación económica a los conductores.
Por versiones preliminares se supo que, en caso de que los usuarios se nieguen a entregar dinero, los manifestantes impiden el paso e incluso han llegado a mostrarse agresivos con los vehículos.
Finalmente se indicó que los inconformes permanecerán en la caseta hasta las 17:00 horas de este mismo día.
BCT