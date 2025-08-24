Reportan largas filas por toma de caseta en Panindícuaro, Michoacán

Como se informó previamente, el grupo arribó al mediodía procedente de la carretera libre hacia Guadalajara, integrado por personas adultas y jóvenes con el rostro cubierto, portando palos y banderas verdes con las siglas FNLS. Una vez en el lugar, abatieron las plumas para exigir cooperación económica a los conductores.

Por versiones preliminares se supo que, en caso de que los usuarios se nieguen a entregar dinero, los manifestantes impiden el paso e incluso han llegado a mostrarse agresivos con los vehículos.

Finalmente se indicó que los inconformes permanecerán en la caseta hasta las 17:00 horas de este mismo día.

BCT