Reportan la sexta arribazón masiva de tortuga golfina en las costas de Aquila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El campamento tortuguero en Punta Ixtal, en las costas del municipio de Aquila, reportó la sexta arribazón masiva de la temporada por parte de la especie de tortuga golfina. Desde el domingo pasado, los quelonios comenzaron a emerger del mar para depositar sus huevecillos en la playa de Ixtapilla, y el fenómeno incrementó en intensidad desde la tarde del lunes hasta la mañana de este martes.

Los encargados del campamento destacaron que esta nueva ola de arribada representa una esperanza renovada para la conservación de esta especie, aunque también subrayan que requiere vigilancia constante ante amenazas como la depredación, la iluminación artificial o las actividades humanas que puedan interferir.