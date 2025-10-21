Reportan la sexta arribazón masiva de tortuga golfina en las costas de Aquila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El campamento tortuguero en Punta Ixtal, en las costas del municipio de Aquila, reportó la sexta arribazón masiva de la temporada por parte de la especie de tortuga golfina. Desde el domingo pasado, los quelonios comenzaron a emerger del mar para depositar sus huevecillos en la playa de Ixtapilla, y el fenómeno incrementó en intensidad desde la tarde del lunes hasta la mañana de este martes.
Los encargados del campamento destacaron que esta nueva ola de arribada representa una esperanza renovada para la conservación de esta especie, aunque también subrayan que requiere vigilancia constante ante amenazas como la depredación, la iluminación artificial o las actividades humanas que puedan interferir.
En Michoacán hay registro de 25 campamentos tortugueros debidamente establecidos a lo largo de su costa, distribuidos entre los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. En esos espacios se realiza monitoreo nocturno, recolección de huevecillos, incubación controlada y liberación de crías, lo que los convierte en piezas clave del ciclo reproductivo de las tortugas marinas.
En total, son tres especies principales las que, año con año, desovan en costas michoacanas: la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), la tortuga negra (Chelonia mydas agassizii) y la tortuga laúd (Dermochelys coriacea).
Para esta sexta arribazón, la meta es garantizar que la mayor cantidad posible de tortuguitas logren llegar al mar sin ser víctimas de depredadores o del tráfico de fauna.
RPO