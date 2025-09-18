Reportan incendio de camión utilizado en bloqueo por familiares de jóvenes desaparecidos en Peribán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este jueves se reportó el incendio de al menos un camión de carga en el entronque de Tocumbo, donde familiares y conocidos de tres jóvenes desaparecidos mantenían un bloqueo en exigencia de su localización con vida.

De acuerdo con los primeros reportes de la agencia RED113, al lugar se movilizaron elementos de la Guardia Civil, Policía Municipal, bomberos y fuerzas federales, con el objetivo de sofocar las llamas y restablecer el orden en la zona.

Hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas, únicamente de daños materiales.