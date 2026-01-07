Michoacán

En las acciones participaron elementos de Defensa y GN, junto con Semar, FGR, SSPC y autoridades locales
Reportan detención de 12 personas en operativos; van 346 arrestos desde noviembre con Plan Michoacán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 12 personas fueron detenidas en la entidad durante una serie de operativos realizados en últimos días en al menos 17 municipios del estado, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia del gobierno federal.

Las acciones se desplegaron en zonas consideradas de alta conflictividad, como Aguililla, Apatzingán, Coalcomán, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, además de Morelia y otras regiones. Durante los patrullajes se aseguraron un arma de fuego, 17 cartuchos, 11 vehículos, dinero en efectivo, y se inhabilitó una toma clandestina.

También se realizaron visitas a empacadoras e industrias cítricas con el fin de proteger a trabajadores y productores del sector.

Del 10 de noviembre al 6 de enero, como parte de estas operaciones, las autoridades informaron que se han detenido a 346 personas, asegurado más de 160 armas de fuego, cerca de 13 mil cartuchos, 288 vehículos, drogas, material explosivo y sustancias químicas utilizadas para la fabricación de estupefacientes.

