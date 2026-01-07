Reportan detención de 12 personas en operativos; van 346 arrestos desde noviembre con Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 12 personas fueron detenidas en la entidad durante una serie de operativos realizados en últimos días en al menos 17 municipios del estado, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia del gobierno federal.

Las acciones se desplegaron en zonas consideradas de alta conflictividad, como Aguililla, Apatzingán, Coalcomán, Uruapan, Zamora y Zitácuaro, además de Morelia y otras regiones. Durante los patrullajes se aseguraron un arma de fuego, 17 cartuchos, 11 vehículos, dinero en efectivo, y se inhabilitó una toma clandestina.