Reportan cierres momentáneos en la Autopista Pátzcuaro–Uruapan por obras de ampliación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Michoacán informó que este lunes 8 de septiembre se realizan obras de ampliación en la Autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas, en el tramo Pátzcuaro–Uruapan, kilómetro 92+833.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos incluyen el desmontaje de un paso inferior vehicular (PIV), lo que ocasiona paso alterno y cierres momentáneos en la circulación.

La SICT pidió a los usuarios de esta vialidad mantener la calma y atender las indicaciones viales, ya que los cierres son temporales y forman parte del proceso de ampliación de la carretera.

“Mantenga la calma, atienda las indicaciones viales y maneje con precaución”, señaló la institución en sus redes sociales.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, reducir la velocidad en la zona de obras y prever tiempos de traslado para evitar contratiempos.

mrh