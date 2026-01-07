Reportan casi 10 desapariciones de mujeres en Tacámbaro en los últimos dos meses

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alrededor de 10 desapariciones de mujeres en los últimos dos meses ha registrado la colectiva Movimiento Feminista Tacámbaro, en el municipio que funge como la puerta de la Tierra Caliente y ubicado a ochenta y seis kilómetros de Morelia, la capital michoacana.

En entrevista, una de las integrantes feministas del movimiento, que prefirió omitir su nombre, consideró que Tacámbaro está en alerta roja por violencia de género, ya que en sus registros llevan ocho desapariciones de noviembre de 2025 a la fecha, y de las cuales solo han hallado a tres.

Por ejemplo, la desaparición más reciente es la de una pequeña de 14 años de edad, de nombre Heidy R. G., originaria de la localidad de Pedernales, que se ubica a 18 kilómetros de la cabecera municipal de Tacámbaro, y que fue vista por última vez el 28 de diciembre de 2025, sin que hasta el momento se tenga más información sobre ella.

"Ahorita todavía hay una niña que no está siendo localizada y tenemos preocupación de que sea una emergencia de feminicidio. Hemos intentado comunicarnos con la familia, comunicarnos con personas cercanas a la niña para ver si ha habido respuesta por parte de las autoridades", dijo.

Feminista afirma que en feminicidios están en números rojos

La feminista consideró que, cuando se trata de feminicidios, están en números rojos; sin embargo, lo que más les alerta es que muchas veces solo se quedan en cifras sin una solución real, e incluso no se tipifican como feminicidio, sino como homicidio o suicidio cuando no es así.

En cuanto al acercamiento con las autoridades, la habitante de dicha demarcación mencionó que el presidente municipal, Alejandro Fuerte García, les ha mencionado sobre los feminicidios que es un trabajo de la Fiscalía General del Estado, y él solo se encarga de lo municipal.

"Como presidente municipal, él tiene que meter ahora presión a lo estatal para que a nosotros nos dé una respuesta; es como una cadenita de nunca terminar. Entonces, lo que más hacemos nosotras como colectiva es guiar a la familia, ver qué instancias podemos tocar a nivel estatal".

Por último, dijo que tienen una reunión pendiente con la Secretaría de la Mujer en Michoacán, aunque añadió que en Tacámbaro, el Instituto de la Mujer es deficiente al no contar con la ética o preparación necesaria, y muchas veces las mujeres que se acercan a esa instancia y no tienen apoyo, buscan a la colectiva para ser orientadas.

Cabe mencionar que Tacámbaro está dentro de los municipios con Alerta por Violencia de Género (AVG) que monitorea la Secretaría de la Mujer del estado, aunque las otras demarcaciones son: Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora, Huetamo, Apatzingán, Sahuayo, Maravatío, Hidalgo y Zitácuaro, por mencionar algunos. Datos de la Fiscalía arrojan que 2025 cerró con 24 feminicidios, 10 más que el año anterior.

rmr