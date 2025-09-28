Reportan caída de dron explosivo en Coahuayana; no detonó

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Habitantes de la población de Zapotán, municipio de Coahuayana reportaron la caída de un dron con un explosivo improvisado, mismo que por fortuna, no detonó.

De acuerdo con los informes preliminares fue esta mañana, cuando los pobladores escucharon un fuerte golpe y al salir a revisar observaron el artefacto tirado en la calle, con el supuesto explosivo sujeto con cinta adhesiva.