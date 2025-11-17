Reportan bloqueos y quema de vehículos en carreteras de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMoreli.com).- La mañana de este lunes, se reportaron bloqueos carreteros y quema de vehículos por parte de presuntos delincuentes en distintos tramos del estado de Michoacán.

De manera preliminar, se informó sobre al menos un autobús atravesado y calcinado en la localidad de Las Fuentes, en el municipio de Ecuandureo, así como afectaciones en la carretera que conecta Pátzcuaro con Quiroga, específicamente en las inmediaciones de Sanabria y en la comunidad de El Correo.