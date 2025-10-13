Reportan altos precios de hospedaje en Pátzcuaro por Día de Muertos: hasta $48 mil por 2 noches

Algunos de los alojamientos, como cabañas o residencias privadas con entre 2 y 5 habitaciones, muestran tarifas desde los 18 mil hasta más de 48 mil pesos por solo un par de noches, dependiendo del número de camas, ubicación o tipo de propiedad.

En la lista se encuentran propiedades de diferentes categorías: cabañas, departamentos, casas de campo y residencias completas. La mayoría de ellas ofrece cancelación gratuita, pero los precios han generado polémica debido a lo elevado de las tarifas.

Los reportes provienen de plataformas digitales de alojamiento, donde usuarios han comenzado a expresar molestia y sorpresa ante lo que consideran un incremento excesivo por la alta demanda turística durante los días cercanos al 1 y 2 de noviembre.

La celebración del Día de Muertos en Pátzcuaro, y en particular en la isla de Janitzio, es uno de los atractivos turísticos más reconocidos a nivel internacional, lo que cada año provoca una ocupación hotelera cercana al 100%, además de afectaciones al tránsito y aumentos en costos de bienes y servicios.