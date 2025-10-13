Reportan altos precios de hospedaje en Pátzcuaro por Día de Muertos: hasta $48 mil por 2 noches

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de la temporada de Día de Muertos, uno de los eventos más emblemáticos en Michoacán, los precios del hospedaje en Pátzcuaro han alcanzado cifras que superan los 40 mil pesos por dos noches, de acuerdo con capturas compartidas en redes sociales.
Algunos de los alojamientos, como cabañas o residencias privadas con entre 2 y 5 habitaciones, muestran tarifas desde los 18 mil hasta más de 48 mil pesos por solo un par de noches, dependiendo del número de camas, ubicación o tipo de propiedad.
En la lista se encuentran propiedades de diferentes categorías: cabañas, departamentos, casas de campo y residencias completas. La mayoría de ellas ofrece cancelación gratuita, pero los precios han generado polémica debido a lo elevado de las tarifas.
Los reportes provienen de plataformas digitales de alojamiento, donde usuarios han comenzado a expresar molestia y sorpresa ante lo que consideran un incremento excesivo por la alta demanda turística durante los días cercanos al 1 y 2 de noviembre.
La celebración del Día de Muertos en Pátzcuaro, y en particular en la isla de Janitzio, es uno de los atractivos turísticos más reconocidos a nivel internacional, lo que cada año provoca una ocupación hotelera cercana al 100%, además de afectaciones al tránsito y aumentos en costos de bienes y servicios.
RYE-