Reporta Harfuch un detenido más por caso de Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán

La detención fue anunciada durante su comparecencia ante el Senado de la República, donde el funcionario detalló que esta nueva captura fue realizada en coordinación entre autoridades de Michoacán y el Gabinete de Seguridad. “Hace unos momentos las autoridades obtuvieron otra detención”, expresó.

García Harfuch aseguró que las operaciones en el estado continuarán con el objetivo de localizar a todos los responsables del crimen, el cual ha generado preocupación en el sector agrícola de Tierra Caliente. “Las operaciones del Gabinete de Seguridad con las autoridades de Michoacán se van a incrementar hasta obtener a todos los responsables de este lamentable homicidio”, reiteró.