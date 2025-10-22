Reporta Harfuch un detenido más por caso de Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una persona más fue detenida por su presunta relación con el asesinato de Bernardo Bravo, líder de la Asociación de Productores de Limón en Apatzingán, confirmó este miércoles el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
La detención fue anunciada durante su comparecencia ante el Senado de la República, donde el funcionario detalló que esta nueva captura fue realizada en coordinación entre autoridades de Michoacán y el Gabinete de Seguridad. “Hace unos momentos las autoridades obtuvieron otra detención”, expresó.
García Harfuch aseguró que las operaciones en el estado continuarán con el objetivo de localizar a todos los responsables del crimen, el cual ha generado preocupación en el sector agrícola de Tierra Caliente. “Las operaciones del Gabinete de Seguridad con las autoridades de Michoacán se van a incrementar hasta obtener a todos los responsables de este lamentable homicidio”, reiteró.
Esta es la segunda detención relacionada con el homicidio de Bravo. Cabe recordar que la primera detención se realizó solo unas horas después del hallazgo del cuerpo, cuando elementos de la Guardia Civil aseguraron a Rigoberto "N".
Bernardo Bravo fue hallado sin vida el lunes 20 de octubre en una brecha y a bordo de un vehículo. Presentaba huellas de tortura y un disparo de arma de fuego.
Es de apuntar que la SSPC informó que los escoltas asignados a Bernardo Bravo también están siendo investigados como parte del proceso para esclarecer completamente el caso. Aunque no se han dado más detalles, se confirmó que las indagatorias están en curso.
Se espera que en los próximos días se amplíe la información sobre la participación de los escoltas, en tanto continúan las acciones coordinadas de seguridad en Apatzingán y municipios cercanos.
