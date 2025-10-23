Repoblamiento del lago de Pátzcuaro: liberan 30 mil peces blanco y acúmara

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer la población de especies nativas del lago de Pátzcuaro, la Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca) liberó 30 mil juveniles de pez blanco y acúmara, como parte de las acciones de repoblamiento impulsadas por el Gobierno de Michoacán.

El director general de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, destacó que estas acciones responden a la encomienda del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, de repoblar y conservar las especies endémicas que dan identidad al lago.

En total, se liberaron 20 mil acúmaras, provenientes del Instituto Mexicano de Investigación Pesquera y Acuacultura Sustentable (IMIPAS), y 10 mil ejemplares de pez blanco, producidos en la Reserva del Pez Blanco de la Compesca y en la granja La Pacanda Kurucha Urhapiti, espacios que trabajan de manera coordinada para la preservación de estas especies emblemáticas.