Repletas de mariposas Monarca, más de 2.4 hectáreas de bosques en Michoacán

Recordó que el viaje que realizan los lepidópteros es de tres meses a lo largo de 2 mil y hasta 4 mil 500 kilómetros.

En ese sentido, Díaz Rodríguez brindó algunas recomendaciones respecto a las visitas que puedan tener los bosques de Oyamel para ver a las mariposas Monarca.

"Lo más importante es cumplir con las indicaciones del santuario, como no hacer ruido, transitar por los senderos, no provocar disturbios y no tocarlas. Finalmente ellas vienen a invernar y nosotros tenemos que procurar su bienestar y dejar el área en las mejores condiciones" refirió.