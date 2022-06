Repatriados, 700 niños y adolescentes michoacanos en 2021

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el 2021 se repatriaron 18 mil michoacanos en su intento por cruzar a Estados Unidos, pero entre ellos había 700 niños y adolescentes que también buscaban cruzar al país vecino, compartió la titular de la Secretaría del Migrante de Michoacán, Brenda Fraga Gutiérrez.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria estatal expuso que de los 700 niños y adolescentes repatriados, 25 viajaban solos en su idea por cruzar al país vecino, principalmente para salvaguardar sus derechos humanos o por necesidad económicas.

Recalcó que el tema de migración se debe trabajar y ver desde todas las perspectivas, no sólo desde la económica, pues hay muchos problemas detrás de la misma, como la desaparición de personas que buscan cruzar la frontera o que abandonan su comunidad porque no cuentan con las áreas necesarias para desarrollarse.

"En el tema de migración, no solamente debemos de ver desde una perspectiva económica, como el tema de las remesas y cantidades, sino todo lo que sucede por debajo de la migración, mucho de ello tiene relación con la desaparición de personas en el tránsito hacia Estados Unidos, son de los delitos que se tienen que visibilizar y que el Estado debe tomar las riendas en el tema de la prevención, el año pasado cerramos 18 mil personas repatriadas, que intentaron pasar, entre ellos hay niños y adolescentes, porque nadie emigra con un tema distinto que no sea salvaguardar sus derechos humanos o sus necesidades básicas", subrayó.

Indicó que anteriormente Tierra Caliente era una de las regiones con más flujo migratorio, pero en los últimos años se ha visto que hay michoacanos de más de 40 municipios en Tijuana, por lo que ya se volvió un problema de todo el estado.

Recordó que la mayoría de las personas se van por el abandono histórico que ha tenido Michoacán por parte de las autoridades, que ocasiona situaciones complejas en las comunidades, donde no hay escuelas, no hay internet o no hay un ingreso que pueda sostener las necesidades básicas de una familia.

RYE