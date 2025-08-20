Reparación de socavón en la Cuatro Caminos-Apatzingán se extenderá a tres semanas, recalculan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del Gobierno de Michoacán informó que el socavón registrado en la carretera federal 120, en el segmento Cuatro Caminos-Apatzingán, a la altura del kilómetro 177, en la región de Tierra Caliente, continúa en proceso de atención por parte de la empresa concesionaria responsable, asegurando el monitoreo constante de los trabajos.
El colapso, ocasionado por las intensas lluvias de los últimos días, generó un boquete de aproximadamente 3 metros de ancho, 1.5 metros de alto y 30 metros de largo. De acuerdo con información del Centro SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes), el origen del socavón se debió al desprendimiento de una losa que formaba parte de la estructura previa a la ampliación de la vía.
Las cuadrillas de la Concesionaria de Autopistas de Tierra Caliente, S.A. de C.V., empresa que opera dicho segmento carretero bajo el esquema de Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS), laboran sin descanso en la zona. La prioridad es estabilizar el terreno antes de proceder al relleno, dadas las condiciones de la corriente de agua que aún fluye por debajo de la carpeta asfáltica.
Se estima que los trabajos de reparación tendrán una duración aproximada de tres semanas.
La circulación se encuentra actualmente restablecida en ambos sentidos, utilizando los acotamientos de la vía. No obstante, se exhorta a extremar precauciones, reducir la velocidad y atender estrictamente los señalamientos preventivos instalados en el área para garantizar la seguridad de todas y todos los usuarios.
