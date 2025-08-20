Reparación de socavón en la Cuatro Caminos-Apatzingán se extenderá a tres semanas, recalculan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del Gobierno de Michoacán informó que el socavón registrado en la carretera federal 120, en el segmento Cuatro Caminos-Apatzingán, a la altura del kilómetro 177, en la región de Tierra Caliente, continúa en proceso de atención por parte de la empresa concesionaria responsable, asegurando el monitoreo constante de los trabajos.

El colapso, ocasionado por las intensas lluvias de los últimos días, generó un boquete de aproximadamente 3 metros de ancho, 1.5 metros de alto y 30 metros de largo. De acuerdo con información del Centro SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes), el origen del socavón se debió al desprendimiento de una losa que formaba parte de la estructura previa a la ampliación de la vía.