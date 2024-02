Renunciará Carolina Rangel a Seimujer el próximo jueves

Las peticiones de ellas son muy claras, que es la no violencia, que no haya balas de goma, no vallas, no uso de gas lacrimógeno, ni elementos policiacos que generen alguna situación de violencia, eso nos lo pidieron el año pasado, este año las mismas colectivas nos dijeron que las peticiones son las mismas, las que ya conocemos y de nueva cuenta como titular de Seimujer se mandó el oficio al secretario de gobierno y al secretario de seguridad", dijo.