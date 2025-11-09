Renuevan Concejo Comunal en Carapan con participación de más de 1,600 personas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el acompañamiento del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), la comunidad indígena de Carapan, perteneciente al municipio de Chilchota, llevó a cabo la renovación del Concejo Comunal para el periodo 2026–2028, en un ejercicio democrático que reafirma el derecho de los pueblos originarios a elegir libremente a sus autoridades por sus usos y costumbres.

La jornada se desarrolló con la participación de 1,647 personas registradas, quienes emitieron su voto en los cuatro cuarteles que integran la comunidad, eligiendo de manera libre y directa a sus representantes mujeres y hombres en presencia de las autoridades tradicionales y del personal del IEM, quienes supervisaron que el proceso se desarrollara conforme a los acuerdos establecidos por la comunidad.