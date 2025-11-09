Michoacán

Renuevan Concejo Comunal en Carapan con participación de más de 1,600 personas

Renuevan Concejo Comunal en Carapan con participación de más de 1,600 personas
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el acompañamiento del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), la comunidad indígena de Carapan, perteneciente al municipio de Chilchota, llevó a cabo la renovación del Concejo Comunal para el periodo 2026–2028, en un ejercicio democrático que reafirma el derecho de los pueblos originarios a elegir libremente a sus autoridades por sus usos y costumbres.

La jornada se desarrolló con la participación de 1,647 personas registradas, quienes emitieron su voto en los cuatro cuarteles que integran la comunidad, eligiendo de manera libre y directa a sus representantes mujeres y hombres en presencia de las autoridades tradicionales y del personal del IEM, quienes supervisaron que el proceso se desarrollara conforme a los acuerdos establecidos por la comunidad.

Durante el proceso, se contó con la presencia y acompañamiento de la consejera electoral Silvia Verónica Mauricio Salazar, presidenta de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas (CEAPI), y de la consejera electoral Carol Berenice Arellano Rangel, quienes previamente llevaron a cabo la fase informativa en la comunidad, explicando el procedimiento de renovación y resolviendo dudas de las y los habitantes.

Posterior a ello, se llevó a cabo la fase consultiva realizada por filas, donde las y los comuneros de cada cuartel votaron las propuestas presentadas por sus propios integrantes. Tras el conteo, los resultados fueron los siguientes:

  • Cuartel 1:

    • Representante mujer: Alma Guadalupe Almejo Salmerón – 658 votos

    • Representante hombre: Denis López Santos – 744 votos

  • Cuartel 2:

    • Representante mujer: Perla Alejos Santos – 631 votos

    • Representante hombre: Hugo Enrique Erape Baltazar – 670 votos

  • Cuartel 3:

    • Representante mujer: Susana Judith Guzmán Santos – 666 votos

    • Representante hombre: Martín Alejo Arias – 703 votos

  • Cuartel 4:

    • Representante mujer: Mirna Santos Pablo – 684 votos

    • Representante hombre: Quirino Evaristo Lorenzo – 660 votos

La renovación del Concejo Comunal fortalece la organización comunitaria y la participación activa de las y los habitantes en la toma de decisiones.

